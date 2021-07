Alitalia, accordo con Ue, Ita operativa dal 15 ottobre

ROMA, 15 LUG - Accordo con l'Ue per l'avvio della nuova compagnia Ita nell'ambito del confronto sul dossier Alitalia. "Si è conclusa positivamente - ha annunciato il ministero dell'Economia - la discussione con la Commissione Europea sulla costituzione di Italia Trasporto Aereo (ITA). La nuova società sarà pienamente operativa a partire dal prossimo 15 ottobre, data in cui è previsto il decollo dei primi voli". L'intesa consente ora - spiega il Mef - di avviare le procedure relative all'aumento di capitale di ITA e crea le condizioni per la firma del Memorandum d'intesa per il passaggio di determinate attività da Alitalia a ITA. La nuova compagnia - ha spiegato il ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini - sarà in grado di competere sui mercati italiani e internazionali e si integrerà con il sistema del trasporto ferroviario. La commissaria europea Vestager ha spiegato di aver avuto rassicurazioni sul rispetto dei diritti dei passeggeri, ma anche di rimanere "in stretto contatto con le autorità italiane per garantire che il lancio di Ita come attore di mercato nuovo e vitale sia in linea con le norme Ue sugli aiuti di Stato". Il ministero dello Sviluppo posto l'accento sull'impegno a tutelare i cittadini che hanno acquistato i biglietti e i lavoratori della compagnia. I lavoratori Alitalia che "potrebbero essere assunti nella nuova compagnia sono 2800 nel 2021 e 5750 nel 2022", ha spiegato in una nota il Mise. (ANSA).