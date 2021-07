Borsa: Milano tiene con Stm e Tenaris, Europa in calo

MILANO, 14 LUG - Piazza Affari si mantiene appena sopra la parità in un contesto di timori per gli effetti che l'inflazione galoppante potrà avere sulle misure di sostegno delle banche centrali e per i possibili impatti delle varianti del coronavirus sulla ripresa. Il Ftse Mib avanza dello 0,15% mentre Londra cede lo 0,6%, Parigi lo 0,3% e Francoforte lo 0,2%, appesantite anche dalla battuta d'arresto della produzione industriale a maggio nell'Eurozona. Sostengono il listino milanese gli acquisti su Stm (+2%), Tenaris (+1,8%), Moncler (+1,6%) e Saipem (+1,4%) mentre arrancano Banco Bpm (-1,9%), penalizzata dalla frenata di Unicredit sull'M&A (+0,5%), A2A (-1,7%), Leonardo (-1,4%), Terna (-1,1%) e Hera (-1,1%). Tra i bancari positiva Mps (+0,9%) nonostante il disinteresse di Andrea Orcel. Gli investitori guardano ora Oltreoceano, dove in serata parlerà il presidente della Fed, Jerome Powell, e verranno diffusi il Beige Book della Fed e i dati sull'andamento dei prezzi alla produzione a giugno. (ANSA).