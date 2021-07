Benzina: prezzo sale ancora, verde a 1,65 euro al litro

ROMA, 13 LUG - Salgono ancora i prezzi dei carburanti. Secondo le rilevazioni settimanali del ministero dello Sviluppo economico, la media nazionale per la benzina in modalità self service è ormai di 1,65 euro al litro (1.649,60 centesimi, il livello più alto da novembre del 2018) e per il diesel di 1,508 euro al litro (in questo caso il prezzo più alto da giugno del 2019). La settimana precedente la benzina si attestava a 1,634 euro a il gasolio a 1,494 euro. (ANSA).