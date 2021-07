Nokia: migliora stime per 2021, bene secondo trimestre

MILANO, 13 LUG - Nokia probabilmente migliorerà le sue stime per l'intero 2021 grazie a un secondo trimestre che sta andando meglio del previsto, con contenimento dei costi nonostante una domanda in aumento. Lo afferma la multinazionale produttrice di apparecchiature per telecomunicazioni, soprattutto telefoni portatili, con sede in Finlandia. In precedenza, ricorda Bloomberg, Nokia ha previsto vendite nette rettificate dalle oscillazioni valutarie tra 20,6 miliardi di euro e 21,8 miliardi nel 2021: le nuove stime saranno fornite con i risultati del secondo trimestre il prossimo 29 luglio. L'outlook precedente della società, pubblicato a fine aprile, indicava anche un margine operativo tra il 7 e il 10% nell'intero 2021, un flusso di cassa positivo e un ritorno sul capitale investito del 10-15%. In rialzo il titolo in avvio di seduta nelle diverse Borse nelle quali è quotato, compresa Parigi dove nei primi scambi sale del 4,5% a 4,8 euro. (ANSA).