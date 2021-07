Spread Btp-Bund: chiude in calo a 103,3 punti

MILANO, 12 LUG - Chiusura in calo a 103,3 punti base per il differenziale tra Btp e Bund, rispetto ai 105,7 punti della chiusura di venerdì. Nel corso della seduta, secondo i dati reperibili sulla piattaforma Bloomberg, ha toccato un massimo di 105,8 punti verso le 8.15 e un minimo di 102,2 punti alle 16.15. Il rendimento del decennale italiano ha chiuso in discesa allo 0,73.%, in confronto allo 0,76% della chiusura di venerdì, e nella seduta ha fatto segnare un minimo dello 0,71% poco prima delle 15 e un massimo dello 0,76% verso le 8.15. (ANSA).