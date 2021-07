Borsa: Europa in positivo, in ordine sparso le banche

MILANO, 12 LUG - Positive le principali Borse europee, dopo l'apertura contrastata di Wall Street, nella giornata dell'Eurogruppo e alla vigilia dell'Ecofin. Calmo l'oro (-0,1%) a 1.798 dollari l'oncia, in calo il greggio (wti -1,3%) a 73,5 dollari al barile, in uno scenario d'incertezza globale, con i rinnovati timori per la pandemia da Covid 19, in particolare per la variante Delta, e di conseguenza in un panorama economico incerto. In Europa la migliore è Francoforte (+0,6%), seguita da Parigi (+0,5%), Madrid (+0,4%) e Londa (+0,08%). Maglia rosa per Milano (+0,9%), con lo spread Btp-Bund poco sotto i 103 punti base e il rendimento del decennale italiano allo 0,73%. L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, guadagna quasi lo 0,6%, sostenuto soprattutto da investimenti immobiliari e utility, mentre sono in calo i comparti materiali e energia. In ordine sparso le banche, con rialzi per alcune, come Dnb (+1,9%) e Natwest (+1,7%), e ribassi per altre, come Kbc (-0,7%) e Hsbc (-0,5%). Bene le auto, a iniziare da Volkswagen (+2,8%) e Bmw (+0,9%), non Renault 8-1,2%) e debole Stellantis (-0,1%). Tra i petroliferi guadagni per una parte, come per Neste Oyj (+3,2%) e Omv (+1%), non per altri, come Lundin (-0,9%) e Repsol (-0,8%). (ANSA).