Mise, 1,7 mld per sviluppo di batterie e microelettronica

ROMA, 12 LUG - Al via il Fondo da 1,7 miliardi per la realizzazione degli Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo (IPCEI), che rientrano tra le catene del valore strategiche individuate dalla Ue in base alla capacità di generare innovazione tecnologica, migliorare i prodotti e i processi di produzione e favorire la crescita economica sostenibile. Lo strumento, attivato con decreto dei ministri dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e dell'Economia Daniele Franco pubblicato oggi, mira a sostenere i progetti di imprese italiane in ricerca, sviluppo e innovazione nella microelettronica, nelle batterie e nel calcolo ad alte prestazioni. (ANSA).