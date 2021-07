Ponte Farnese spunta sul Tevere, in cartone

ROMA, 12 LUG - Il sogno di Michelangelo Buonarroti di collegare l'Ambasciata di Francia e villa Farnesina, attraversando il Tevere con un ponte sarà realizzato: costruito in cartone da centinaia di volontari, tra cui bambini e studenti, spunterà a Roma 'Ponte Farnese'. Sarà lungo 18 metri, sarà fatto di cartone e tenuto in sospensione da tre grandi palloni aerostatici, frutto del genio dell'artista francese Olivier Grossetête su iniziativa dell'Ambasciata di Francia insieme all'Institut Français Italia, con il sostegno del gruppo Webuild e in collaborazione con Villa Farnesina-Accademia dei Lincei. Il Ponte Farnese, che viene realizzato con un progetto dal nome artistico di "Ponte fra le Epoche", sarà inaugurato la sera del 13 luglio, con il sollevamento dell'opera nel tratto di Tevere vicino a Ponte Sisto, e rimarrà sospeso ad un'altezza di 18 metri fino al 18 luglio, per poi essere disinstallato e, il cartone utilizzato per la costruzione, interamente riciclato. (ANSA).