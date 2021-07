Borsa: Milano gira in calo con le banche, tonica Amplifon

MILANO, 12 LUG - La Borsa di Milano (-0,2%) gira in calo dopo un avvio in terreno positivo, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari pesa l'andamento delle banche mentre si mostra tonica Amplifon (+2,6%), con l'acquisizione di Bay Audio in Australia. Lo spread tra Btp e Bund tedesco scende a 104 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,73%. Tra gli istituti di credito scivola Banco Bpm (-2,1%). In rosso anche Unicredit (-1,8%), Bper (-1,7%), Intesa (-1%) mentre è in rialzo Mps (+0,2%). Male anche il comparto dell'automotive con Pirelli (-1,5%), Stellantis (-1,1%), Cnh (-1%) e Brembo (-0,4%). In terreno negativo i titoli legati al petrolio dove Tenaris cede l'1,7%, Saipem (-1,6%) e Eni (-0,6%). Seduta positiva per Enel (+1,1%), Nexi (+1,3%). Bene le utility con Snam e Terna (+0,8%), Hera (+0,6%) e Inwit (+0,9%). Tonica Recordati (+2,2%), con il rafforzamento della governance, e Diasorin (+1,1%). (ANSA).