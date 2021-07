Borsa: Europa apre cauta, attesa per trimestrali e Fed

MILANO, 12 LUG - Le Borse europee avviano la prima seduta della settimana all'insegna della cautela dopo i nuovi record raggiunti venerdì da Wall Street e con i mercati asiatici in positivo. Nel Vecchio continente gli investitori restano alla finestra in vista dei dati delle trimestrali negli Usa ed alle prossime mosse della Fed. Sullo sfondo l'andamento dei contagi della variante delta del coronavirus con gli effetti sulla ripresa economica. Avviano la seduta poco mosse Francoforte (-0,08%) e Parigi (-0,07%), in calo Londra (-0,30%) e Madrid (+0,17%). Sul versante monetario l'euro sul dollaro è poco mosso a 1,1871. (ANSA).