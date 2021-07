Amplifon:accordo per acquisizione di Bay Audio in Australia

MILANO, 12 LUG - Amplifon ha sottoscritto un accordo definitivo per l'acquisizione di Bay Audio da Peter e Anya Hutson, già fondatori di Bay Audiology in Nuova Zelanda, e da altri azionisti di minoranza. Il cash-out ammonta a 550 milioni di dollari australiani (circa 340 milioni di euro), su base cash e debt free. L'operazione è ritenuta da Amplifon "strategica" e risulta perfettamente allineata alla strategia di crescita della società per rafforzare ulteriormente la propria posizione nel mercato chiave australiano. La transazione sarà finanziata con cassa disponibile. Il perfezionamento dell'operazione è atteso entro la fine del 2021. Dall'acquisizione previsti circa 8 milioni di dollari australiani (circa 5 milioni di euro) di sinergie annue a livello di Ebitda attesi dal 2023. "Quest'importante acquisizione rappresenta un'ulteriore pietra miliare nella nostra storia ed è perfettamente allineata al nostro modello di crescita e alla nostra strategia di M&A", afferma il ceo di Amplifon, Enrico Vita. "Inoltre, quest'operazione - aggiunge - ci permetterà di rafforzare ulteriormente la nostra posizione nel mercato australiano, il decimo al mondo". "Sono lieto che Bay Audio entri a far parte del Gruppo Amplifon e si ricongiunga al business di Bay Audiology in Nuova Zelanda", sostiene il fondatore di Bay Audio, Peter Hutson, circa l'operazione con Amplifon. (ANSA).