G20: Georgieva, sul clima progressi significativi

VENEZIA, 11 LUG - Al G20 di Venezia sono stati fatti "progressi significativi" contro il cambiamento climatico: "non ero mai stata a un meeting in cui praticamente ciascuna sessione, in un modo o nell'altro, toccasse il futuro del clima". Lo ha detto in un'intervista all'ANSA la direttrice generale del Fmi Kristalina Georgieva: "abbiamo visto un impegno molto più coerente e e lungimirante dei ministri delle Finanze e dei Governatori sul cambiamento climatico", ha detto Georgieva sottolineando "l'importanza di un approccio complessivo" e i passi avanti sostanziali della disclosure sui rischi climatici, della "giusta transizione" e l'importanza di aver rilanciato il Gruppo di lavoro sulla finanza sostenibile con Usa e Cina alla co-presidenza. (ANSA).