Borsa: Europa allunga con vaccino Pfizer adeguato a Delta

MILANO, 09 LUG - Le Borse europee allungano il passo nel finale di seduta confermando il rimbalzo dei listini anche in scia alla notizia cche Pfizer ha adeguato il proprio vaccino alla variante Delta. Parigi resta la più tonica (+1,97%) con Milano (+1,7%) e Francoforte (+1,5%) che seguono. Più indietro Londra (+0,93%). Tra i titoli sotto la lente prosegue lo sprint del farmaceutico inglese Vectura (+18,6% a 154,2 pence), ampiamente sopra ai 150 pence per azione offerti da Philip Morris. A Piazza Affari resta l'evidenza di Banco Bpm(+5,6%) che segna la crescita maggiore degli ultimi 4 mesi: Molto toniche anche Mediobanca (+3%) e Unicredit (+9,7%) che si avvicina ai 10 euro mentre lo spread tra Btp e Bund lima in area 105 punti con il rendimento del decennale italiano allo 0,76% E' invece sotto pressione Amplifon (-6,4%) che paga dazio, come altri competitor europei, per l'ordine esecutivo del presidente Usa, Joe Biden che mira ad abbassare i prezzi dei farmaci da prescrizione, provvedimento che in qualche modo colpisce anche gli apparecchi acustici nell'ambito di una maggiore concorrenza. Sale ancora il petrolio con il wti oltre i 74 dollari al barile così come fronte cambi l'euro è a 1,1860 dollari. (ANSA).