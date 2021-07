Borsa:Europa conferma rimbalzo dopo verbali Bce,Milano +1,3%

MILANO, 09 LUG - Borse europee sostanzialmente invariate dopo la pubblicazione dei verbali della Bce dell'ultima riunione di giugno. Gli indici confermano il rimbalzo con l'indice d'area, lo Stoxx 600, che sale di quasi in punto con l'evidenza delle materie prime, immobiliare e finanziari. Tra le singole Piazze in luce Parigi (+1,69%) e Milano (+1,3%). Un passo indietro Francoforte (+0,92%) Londra (+0,74%) dove corre il farmaceutico Vectura (+18% a 153,6 penny),sopra ai 150 penny per azione offerti da Philip Morris. In rialzo i future su Wall Street così come il petrolio a quota 73,6 dollari al barile. Lo spread tra Btp e Bund è in calo a 105 punti base con il rendimento del decennale italiano allo 0,747%. Fronte cambi l'euro è stabile a 1,1862 dollari. A Piazza Affari resta l'evidenza dei bancari con Banco Bpm che guadagna il 4% e, a seguire, Mediobanca (+2,93%) e Unicredit (+2%). Buon passo poi per Stm (+2,7%), Cnh (+2,65%), Leonardo (+2,33%). Mentre paga dazio Amplifon (-5,2%) così come Sonova, GN Store, Demant in scia ad un ordine esecutivo del presidente Joe Biden che mira ad abbassare i prezzi dei farmaci da prescrizione e in questo rientrano anche gli apparecchi acustici vendibili al banco delle farmacie. (ANSA).