Petrolio: avvio poco sopra quota 73 dollari al barile

NEW YORK, 09 LUG - Avvio di giornata in lievissimo aumento per le quotazioni del petrolio con il greggio Wti he passa di mano a 73,14 dollari al barile a fronte dei 72,94 dollari di ieri sera a New York. Leggerissima salita anche per il Brent a 74,24 dollari (+0,16%) . Le incertezze sulla nuova variante del virus e il mancato accordo tra i paesi Opec + per il target di produzione hanno spento le recenti fiammate dei prezzi con il greggio che si appresta a chiudere la settimana con le quotazioni in calo del 3% (ANSA).