Borsa: Europa giù con auto e banche, Milano maglia nera (-3%)

MILANO, 08 LUG - E' Milano la maglia nera d'Europa in una giornata resa difficile dai timori su una stretta da parte della banche centrali, dalle prospettive sulle norme Ue sulle emissioni delle auto e dalla diffusione della variante Delta del Covid in numerosi Paesi a partire dal Giappone. L'indice Ftse Mib cede il 3,12% a 24.496 punti, sotto la soglia dei 24.500 punti, con lo spread tra Btp e Bund tedeschi in calo a 108,4 punti. Sotto pressione anche Madrid (-2,81%) e Parigi (-2,58%), mentre Londra limita il calo al 2,19% e Francoforte al 2,32%. Segno meno anche per Nasdaq (-1,44%) e Dow Jones (-1,38%) dopo l'inatteso aumento delle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione. Le vendite colpiscono Stellantis (-4,13%), che ha indicato oggi la strategia sull'auto elettrica, Volkswagen (-3,24%) e Bmw (-2,82%), sanzionate dall'Ue per aver fatto cartello insieme a Daimler (-3,19%) sull'uso delle tecnologie antinquinamento per i motori diesel. Le prospettive di una stretta da parte della Fed , che diffonde domani il report sulla politica monetaria, frenano i bancari da Intesa (-3,7%) a Unicredit (-3,7%), da Bnp (-2,99%) a Bper (-3,9%) e Banco Bpm (-3,8%), da Santander (-3,16%) a Lloyds (-2,94%), Barclays (-3,27%) e SocGen (-3,4%). (ANSA).