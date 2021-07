Salone Risparmio, nasce il canale digitale FRVision

MILANO, 08 LUG - A circa due mesi dal Salone del Risparmio 2021, che dal 15 al 17 settembre ritornerà in presenza al MiCo di Milano, Assogestioni punta sull'innovazione per interpretare i cambiamenti in atto nel mondo dell'informazione. Nasce così FR|Vision (vision.focusrisparmio.com), la piattaforma interattiva di broadcasting video rivolta ai professionisti del risparmio gestito, che in occasione del suo lancio trasmetterà in esclusiva, in diretta e on demand, tutte le conferenze dell'11esima edizione dell'evento. Con Vision gli spettatori potranno ricevere crediti formativi, interagire con domande e commenti, partecipare a sondaggi e livepolling. La piattaforma nasce 'grande' grazie all' offerta di contenuti, ad una community con oltre 40.000 professionisti e allo sviluppo di format proprietari che utilizzano linguaggi ispirati al mondo del giornalismo visivo e dell'intrattenimento. Tra le società del settore che hanno già aderito ci sono Axa Investment Managers, Credit Suisse, M&G Investments, Pictet Asset Management e Pimco. "Con FR|Vision fisico e digitale coesisteranno e si completeranno a vicendaper realizzare un Salone più inclusivo, interattivo e longevo", commenta Jean-Luc Gatti, direttore comunicazione di Assogestioni. (ANSA).