Borsa: Milano maglia nera in Europa, giù banche e moda

MILANO, 08 LUG - La Borsa di Milano (-2,3%) indossa la maglia nera in Europa e prosegue gli scambi in calo. Piazza Affari è zavorrata dalle vendite su banche e moda. Lo spread tra Btp e Bund tedesco è stabile a 106 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,73%. Tra gli istituti di credito scivola Banco Bpm (-3,5%). Male anche Unicredit (-3,3%), Bper (-3,1%), Intesa (-2,7%) mentre contiene le perdite Mps (-0,4%). Seduta negativa anche per la moda dove sono in flessione Moncer (-3,8%), Ferragamo (-3,3%) e Tod's (-3,4%). Il caos nell'Opec e il prezzo del petrolio in altalena trascina in terreno negativo i titoli legati al greggio. In calo Eni (-2,2%), Tenaris (-2,1%) e Saipem (-1,5%). Male le auto con Stellantis (-2,9%), nonostante le buone previsioni sul semestre, e Cnh (-3,8%). In forte calo Atlantia (-3,9% e Autogrill (-3,5%). Tim (-1,4%) fa meglio del listino, nel giorno in cui l'Antitrust apre l'istruttoria sull'accordo con Dazn. (ANSA).