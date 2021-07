Borsa:Europa in forte calo dopo Fed, variante delta spaventa

MILANO, 08 LUG - Le Borse europee peggiorano ancora con le preoccupazioni degli investitori circa un inasprimento anticipato delle politiche monetarie da parte della Fed. Sui mercati scatta l'allarme per l'aumento dei contagi della variante delta del coronavirus che potrebbero rallentare la fase di ripresa economica. L'indice d'area stoxx 600 cede l'1,1%. In flessione Madrid (-1,9%), Francoforte (-1,2%), Parigi (-1,6%) e Londra (-1,2%). I listini sono appesantiti dal comparto dei materiali (-1,7%), con le industrie minerarie (-2,8%) che risentono dell'andamento delle materie prime. Male anche le banche (-19%) e le auto (-2,2%). Con lo stallo nell'Opec+ e gli effetti sul prezzo del petrolio è in flessione il comparto azionario dell'energia (-1,3%). Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è in lieve rialzo a 1,1815 a Londra. In calo il petrolio Wti che scende a 71,20 dollari al barile mentre il Bret si attesta a 72,46 dollari. In rialzo l'oro (+0,12%) mentre flettono il minerale di ferro (-1,2%) e il rame (-1,3%). (ANSA).