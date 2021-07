Borsa: Milano peggiora e cede l'1,6%, pesano le banche

MILANO, 08 LUG - La Borsa di Milano (-1,6%) peggiora dopo l'avvio in terreno negativo, in linea con gli altri listini europei. Sui mercati preoccupa l'aumento dei contagi della variante delta del coronavirus. A Piazza Affari soffrono le banche. Lo spread tra Btp e Bund sale a 105 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,72%. In fondo al listino principale Bper (-2,5%), Banco Bpm (-2,2%), Intesa e Unicredit (-1,9%) e Mps (-1,8%). Male anche Stellantis (-2,4%), nonostante le previsioni di un margine solido per la prima metà del 2021, e Cnh (-2,5%). In flessione anche i titoli legati al petrolio con lo stallo dell'Opec+ sull'aumento della produzione. In calo Saipem (-1,5%) e Eni (-1,4%). Seduta difficile per le utility dove Hera cede l'1,7%. In calo anche A2a (-1,8%) , Snam (-1%) e Italgas (-1,7%). Andamento negativo per Tim (-1,9%) e Atlantia (-1,8%). (ANSA).