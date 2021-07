Borsa: Milano conferma rialzo (+0,45%) con Autogrill e Buzzi

MILANO, 07 LUG - La Borsa di Milano conferma il rialzo dell'avvio con il Ftse Mib che guadagna lo 0,45% a 25.339 punti. Resta sotto la lente Autogrill che dopo lo strappo dell'apertura segna un +2,8%: Il gruppo davanti alle indiscrezioni su un'alleanza con il gruppo svizzero Dufry ha precisato che "ad oggi nessuna ipotesi di operazione straordinaria è al vaglio" del cda. Tra i big in evidenza Buzzi (+3%). Ben comprate poi Inwit (+1,41%,) Italgas (+1,18%) e fuori dal paniere principale Mps (+1,37%) sempre al centro dei riflettori nell'ambito di un nuovo risiko bancario. Debole in generale il credito con le vendite su Banco Bpm (-0,64%), Bper (-0,33%), Mediobanca (-0,41%). Tra i titoli in negativo anche Tim (-0,51%) e Saipem (-0,29%). Lo spread tra Btp e Bund è stabile in area 101 punti base con i rendimento del decennale italiano che scende sotto lo 0,73%. (ANSA).