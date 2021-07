Borsa: Europa peggiora con banche, fari sul Opec+ e petrolio

MILANO, 06 LUG - Le Borse europee peggiorano nel finale di seduta, in scia con Wall Street e con i dati sull'andamento dei servizi negli Stati Uniti sotto le attese degli analisti. Sotto i riflettori resta il prezzo del petrolio e i timori sulle frizioni tra i Paesi dell'Opec+. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro ancora in calo con la moneta unica che passa di mano a 1,1839 a Londra. L'indice Stoxx 600 cede lo 0,45%. In calo Parigi, Londra, Francoforte e Milano (-0,8%), Madrid (-0,6%). Ad appesantire i listini le banche (-2,2%) e l'energia (-1,5%). Migliorano l'andamento l'informatica e le utility (+0,5%) mentre la farmaceutica sale dello 0,6%. A Piazza Affari ampliano il calo le banche con Banco Bpm (-2,9%), Bper (-2,5%), Unicredit (-2,6%), Intesa (-2,4%). Scivolano Tim (-3%) e Tenaris (-4%). (ANSA).