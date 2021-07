Borsa: Europa prosegue debole dopo Wall Street, Milano -0,1%

MILANO, 06 LUG - Le Borse europee proseguono deboli dopo l'avvio di Wall Street. Sotto i riflettori restano le frizioni tra i Paesi dell'Opec+ e il conseguente andamento del prezzo del petrolio con il Wti che scende a 74,87 dollari al barile e il Brent a 76,06 dollari. Tra gli investitori restano i timori per l'inflazione e per i contagi della variante delta del coronavirus. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro scende a 1,1836 a Londra. L'indice d'area stoxx 600 è in rialzo dello 0,2%. in calo Londra (-0,2%), Francoforte, Parigi e Milano (-0,1%), piatta Madrid (+0,01%). Sui listini pesano le banche (-1%), le Tlc (-0,3%) e l'energia (-0,2%) mentre sono in terreno positivo l'informatica (+0,8%) e le utility (+0,5%). A Piazza Affari scivolano Tenaris (-3,1%) e Tim (-2,3%). Male anche le banche con Banco Bpm (-2,1%) e Mediobanca (-2%). In rosso Bper (-1,8%), Intesa e Unicredit (-1,5%) mentre è piatta Mps (+0,04%). In calo Eni (-0,4%) e Saipem (-0,6%). Sugli scudi Recordati (+2,1%). Bene Diasorin (+1,8%), Atlantia e Enel (+1,2%). (ANSA).