Borsa: Asia contrastata, giù ordini Germania, Tokyo +0,16%

MILANO, 06 LUG - Si sono mosse in ordine sparso le principali borse di Asia e Pacifico. Con gli ordini di fabbrica di maggio in Germania in calo rispetto alle stime (-3,7% contro un aumento previsto dello 0,9%) , mentre Gran Bretagna e Germania hanno annunciato un allentamento delle restrizioni per la pandemia da Covid 19. Positive Tokyo (+0,16%), Seul (+0,36%) e Singapore (+1,34%), in calo invece Taiwan (-0,03%) e Sidney (-0,73%), ancora aperte Hong Kong (-0,47%), Shanghai (-0,77%) e Mumbai (+0,38%). Negativi i futures sull'Europa, contrastati invece su Wall Street, con il Dow Jones in rialzo e il Nasdaq in lieve calo. Corre il greggio (Wti +2,1% a 76,74 dollari al barile), dopo l'impasse delle trattative in sede di Opec. In luce anche i metalli a partire dal ferro (+3,17% a 1.235 dollari la tonnellata), dall'acciaio (+2,41% a 5.277 dollari la tonnellata) e dal rame (+1,43% a 9.511 dollari la tonnellata). In arrivo il Pmi tedesco e britannico dell'edilizia, gli indici Zew sulla fiducia economica in Germania e nell'Ue, insieme alle vendite al dettaglio di maggio. Dagli Usa sono attesi il Redbook annuale sul commercio, gli indici Pmi composito e Ism sugli ordinativi e l'occupazione manifatturiera. Sulla piazza di Tokyo in ordine sparso gli automobilistici Yamaha (-2,63%), Toyota (+0,23%), Nissan (+3,05%) e Honda (+0,14%) dopo i dati sulle vendite di auto in Cina. (ANSA).