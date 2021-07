Borsa: Europa in rialzo con banche, giù titoli Covid

MILANO, 05 LUG - Le banche, anche in Europa, guidano il rialzo dei listino con Hsbc (+1,6%) in testa. L'indice Stoxx 600 è salito per il terzo giorno guadagnando lo 0,3%; Londra ha chiuso in progresso dello 0,58%, Madrid dello 0,44%, Parigi dello 0,22%, Francoforte invariata (+0,08%). La migliore resta quindi la Piazza di Milano con un progresso dello 0,63%. Gli investitori, senza il riferimento di Wall Street chiusa per celebrare l'Independence day, hanno valutato le prospettive di ripresa economica rispetto ai rischi di Covid-19, e 'digerito' le notizie sugli accordi societari del Regno Unito. I settori ciclici come banche (+1,7%), minerari (+1,5%) e viaggi e tempo libero (+1,2%) sono rimbalzati. In coda sono rimasti i titoli della sanità (-0,4%), appesantiti da AstraZeneca (-1,15%) e Sanofi (-1,14%), che è caduto dopo aver annunciato che il suo vaccino contro il Covid-19 non sarà disponibile fino a dicembre. (ANSA).