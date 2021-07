Borsa: Europa sale, a Milano occhi su Mediobanca

MILANO, 05 LUG - La seduta sulle Borse europee, orfana di Wall Street che celebra l'Independence Day, migliora sul finale. Milano resta la migliore (+0,79%) ma sono impoatate ai guadagni anche Londra (+0,57%), Madrid (+0,4%), Parigi (+0,3%) e solo Francoforte resta cauta sulla parità. Comprati i titoli minerari e anche le banche sovraperformano e i petroliferi restano sotto osservazione mentre il gruppo OPEC+ riprende gli sforzi per rompere lo stallo sull'aumento della produzione. In particolare Mediobanca (+2,58%) corre in attesa di capire la strategia di Leonardo Del Vecchio, salito alla soglia del 20 per cento nel capitale. Salgono Generali (+0,9%) e Unicredit (+1,78%) mentre Mediolanum (-0,07%) non reagisce alle speculazioni di alcune banche d'affari che la vedono coinvolta in una possibile aggregazione con Piazzetta Cuccia. In rialzo anche Intesa (+1,69%) e Banco Bpm (+1,55%). (ANSA).