Acea: all'innovation day 2021 obiettivo smart city

ROMA, 05 LUG - Digitalizzazione, cybersecurity, energia green; ma anche mobilità elettrica ed economia circolare. Questi i temi al centro della seconda edizione di Acea Innovation Day, "Costruttori di futuro", evento dedicato ai temi dell'innovazione, agli scenari e ai nuovi modelli industriali che si stanno determinando dopo la pandemia di Covid-19. I lavori sono stati aperti dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, al Salone delle Fontane dell'Eur. Tra i presenti, distribuiti in diversi panel, anche la presidente di Acea Michaela Castelli, l'ad Giuseppe Gola, il ceo di Cisco Italia Gianmatteo Manghi, il general manager di Ibm Italia Stefano Rebattoni, il chief technology officer di Leonardo Massimo Tedeschi. Tra gli argomenti al centro del dibattito anche la resilienza delle reti, per gestire la crescita della domanda elettrica e lottare contro il cambiamento climatico, unitamente al ruolo delle utilities che, con il supporto dei player tecnologici, possono giocare un ruolo rilevante nella trasformazione delle città in smart cities. Acea, che ha presentato i suoi progetti nell'ambito della distribuzione elettrica, dell'idrico, della mobilità elettrica e dell'economia circolare, sottolinea di aver destinato 615 milioni di euro agli investimenti in innovazione e tecnologia nel Piano Industriale 2020-2024. (ANSA).