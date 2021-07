Apollo acquista il 67% di Reno De Medici

MILANO, 05 LUG - Apollo Global Management ha annunciato che alcuni fondi gestiti da proprie affiliate hanno sottoscritto i contratti definitivi per l'acquisto di una partecipazione di maggioranza in Reno De Medici, società che produce cartoncino a base riciclata. I fondi Apollo acquisteranno circa il 67% del capitale di Reno De Medici dai due maggiori azionisti della società, ossia Cascades e Caisse de dépot et placement du Québec, ad un prezzo di 1,45 euro per azione, corrispondente ad un premio del 24% rispetto al prezzo medio ponderato per i volumi scambiati negli ultimi 90 giorni. Il perfezionamento dell'operazione, che è soggetto al verificarsi di condizioni sospensive tipiche, è previsto entro il terzo trimestre del 2021. A seguito del perfezionamento dell'operazione, Apollo promuoverà un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle azioni residue finalizzata al delisting della società. "Già tra i leader in Europa nel settore del cartoncino a base riciclata, Reno De Medici è ben posizionata per una crescita continua, dal momento che sempre più aziende hanno deciso di sostituire la plastica con imballaggi sostenibili", afferma Marc Becker, Senior Partner e co-Lead di Apollo Impact. Negli ultimi cinque anni il "nostro eccezionale team ha fatto progressi significativi nel far crescere la nostra piattaforma e nell'ottimizzare le nostre attività in tutta Europa", sostiene Michele Bianchi, ceo del gruppo Reno De Medici. (ANSA).