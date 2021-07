Borsa: l'Europa s'indebolisce, tutte in rosso le banche

MILANO, 02 LUG - S'indeboliscono le principali Borse europee verso fine seduta, con l'eccezione di Francoforte (+0,2%). In calo Madrid (-0,4%), e quasi piatte Parigi (-0,04%), Londra (-0,01%), così come Milano (-0,05%), con lo spread Btp-Bund stabile intorno a 101 punti. Al contrario procede in cauto positivo Wall Street, dopo la diffusione di alcuni dati macroeconomici sulla disoccupazione, che sale oltre le previsioni, ma a fronte della creazione di un numero di posti di lavoro più elevato del previsto. A livello internazionale intanto, con la ripresa delle attività col calo dei contagi da Covid 19, resta alta l'attenzione, soprattutto sulle varianti del virus. L'oro è in rialzo (+0,6%) a 1.787 dollari l'oncia, a segnalare lo sguardo degli investitori sul bene rifugio. In calo il greggio (wti -0,3%) a 74,9 dollari al barile, dopo il nulla di fatto della vigilia dell'Opec plus sull'eventuale aumento della produzione di greggio. L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, guadagna quasi lo 0,2%, sostenuto soprattutto da investimenti immobiliari e informatica. Tra i semiconduttori corrono ad esempio Ams (+2,5%) e Stm (+1,9%).Rosso totale per le banche, con forti cali per alcune, come Banco de Sabadell (-2,7%), SocGen (-2,3%) e Caixa (-2,1%). Tra i petroliferi giù soprattutto Repsol (-1,3%) e Royal Dutch (-0,9%), in controtendenza alcuni, come Lundin (+0,6%). In rialzo nell'industria i trasporti marittimi e tra le compagnie aeree in particolare Ryanair (+1,9%) e Wizz Air (+1,5%). Contrastate le auto, con rialzi come quelli di Ferrari (+0,9%) e cali come quelli di Stellantis (-0,2%). Il rialzo dell'oro spinge il comparto nell'industria dei materiali, con Polymetal International (+2,2%). (ANSA).