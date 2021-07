Ex Ilva, approvato il bilancio e convocata l'assemblea

TARANTO, 02 LUG - Il Consiglio di amministrazione di Acciaierie d'Italia, secondo fonti vicine al dossier, ha approvato il progetto di bilancio 2020 e ha fissato l'assemblea per il 21 luglio in prima convocazione e il 2 agosto in seconda. Nel nuovo Consiglio la parte pubblica avrà tre amministratori su sei (Franco Bernabè presidente, Carlo Mapelli e Stefano Cao). (ANSA).