Borsa: Europa in rialzo, bene turismo e compagnie aeree

MILANO, 02 LUG - Le Borse europee proseguono in rialzo, sostenute dall'informatica (+1,1%) e la farmaceutica (+0,4%). Gli investitori sono in attesa dei dati sulla disoccupazione negli Usa mentre resta sotto i riflettori la variante delta del coronavirus ed i suoi impatti sulla ripresa economica. I mercati si muovo in terreno positivo mentre il petrolio resta sopra i 75 dollari al barile dopo la riunione dell'Opec+. L'indice d'area Stoxx 600 avanza dello 0,5%. In positivo Francoforte (+0,5%), Londra (+0,4%), Parigi (+0,3%) e Madrid (+0,1%). Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è in lieve calo a 1,1835 a Londra. Nel Vecchio continente si muovono in terreno negativo l'energia (-0,1%) e le banche (-0,4%), nonostante le notizie di una apertura della Bce per il pagamento dei dividendi. In rialzo le auto (+0,3%) con Daimler (+0,5%) e Volkswagen (+0,3%) mentre Renault (-0,1%). Bene il turismo (+1,2%) e le compagnie aeree (+0,3%) dove si mette in mostra Ryanair (+1%). Fari puntati anche sulle materie prime con l'oro che sale dello 0,4% mentre l'argento scende dello 0,5%. In rialzo rame e alluminio mentre è in calo il minerale di ferro. (ANSA).