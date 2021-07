Borsa: Europa apre in rialzo, attesa dati Usa sul lavoro

MILANO, 02 LUG - Le Borse europee aprono in rialzo in attesa dei dati sul mercato del lavoro negli Stati Uniti. Sui mercati tiene banco il tema della materie prime con il prezzo del petrolio Wti sopra i 75 dollari al barile dopo l'Opec+. Gli investitori guardano anche all'andamento dei contagi della variante delta del coronavirus ed i suoi effetti sulla ripresa economica. Atteso il discorso della presidente della Bce, Christine Lagarde ad un evento economico in Provenza. In rialzo Parigi (+0,28%), Francoforte (+0,26%), piatta Londra (+0,01%) e Madrid (+0,22%). Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è in lieve calo a 1,1836. (ANSA).