Il Pnrr e il terzo settore, l'evento di Intesa Sanpaolo

ROMA, 01 LUG - Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e gli spazi di crescita e il rafforzamento del terzo settore, nonché la necessità di 'co-progettare' e 'co-programmare'. Questa l'anima della tappa di Roma di 'Noi Ripartiamo', l'evento organizzato da Intesa Sanpaolo - previsto domani in diretta streaming a partire dalle 15.00 - per parlare di digitalizzazione, messa in sicurezza dei dati, e creazione di nuovi ricavi. All'appuntamento - moderato da Flaviano Zandonai - parteciperanno Marco Morganti, responsabile direzione Impact Intesa Sanpaolo, Mario Rasetti, presidente della Fondazione Innovazione e sviluppo impreditoriale, Claudia Fiaschi, portavoce del Forum del Terzo settore, Valeria Della Rosa (ThoughtWorks), Martino Maurizio Pimpinella (Italian Digital Hub), Sabrina Marcuzzo (Direttore Commerciale Impact), Guido Cisternino (Responsabile Marketing Finanziamenti Impact e Terzo Settore), Luca Calvetti (Hypermynds), Edoardo Alesse (Fondazione Santa Lucia), Pietro Cum (Associazione Centro Elis), Cirino Groccia (Legambiente), Livio Gualerzi (Conferenza Episcopale Italiana). Infine, il colloquio 'I prossimi passi insieme' tra il direttore dell'ANSA Luigi Contu e Morganti. (ANSA).