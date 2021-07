Auto: a giugno +12,6% mercato Italia, ma -13,3% sul 2019

TORINO, 01 LUG - Le immatricolazioni in Italia a giugno sono state - secondo i dati del ministero dei Trasporti - 149.438, il 12,6% in più dello stesso mese del 2020, penalizzato dalla pandemia. Rispetto a giugno 2019 si registra, invece, un calo del 13,3%. Nei primi sei mesi dell'anno sono state immatricolate complessivamente 884.750 auto, il 51,4% in più dell'analogo periodo del 2020 (nel 2019 erano state 1.083.184). A giugno in Italia, le immatricolazioni di Stellantis sono state invece 56.382, il 19,5% in più dello stesso mese del 2020. La quota sale dal 35,5 al 37,7%. Nei primi sei mesi dell'anno il gruppo ha venduto 351.059, con una crescita del 52,3% sull'analogo periodo dell'anno scorso. Anche la quota sale dal 39,5 al 39,7%. (ANSA).