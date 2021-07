Borsa: Europa tiene dopo Wall Street, Londra +0,9%

MILANO, 01 LUG - Prosegue in territorio lievemente positivo la seduta dei mercati azionari del Vecchio continente dopo l'avvio di Wall street: Londra è con Madrid la Borsa più tonica con un aumento dello 0,9%, seguita da Parigi e Milano (+0,5%), Francoforte (+0,3%) e Amsterdam, che cresce dello 0,2%. Piazza Affari, che guarda anche allo spread Btp-Bund in leggera discesa toccando quota 100, vede come migliori tra i titoli a elevata capitalizzazione quelli spinti soprattutto dal petrolio, che sale di oltre il 2% sui mercati telematici a 75 dollari al barile. Tenaris cresce infatti del 3%, Saipem di due punti percentuali e mezzo, Eni del 2,2% a 10,49 euro. Bene anche Unicredit in rialzo attorno ai due punti percentuali con un massimo di giornata a 10,5 euro. Debole invece Buzzi (-2%), con Unipol che scende di due punti e mezzo a 4,47 euro dopo la corsa di ieri sugli acquisti del 'mondo Coop'. (ANSA).