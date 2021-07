Rc Auto: Ivass, balzo utili grazie a Covid,restituire di più

ROMA, 01 LUG - Il lockdown per il Covid ha fatto diminuire gli incidenti stradali e le assicurazioni hanno aumentato i profitti dei Danni, grazie alla Rc Auto, del 45% ma non tutte hanno restituito, su base volontaria, ai clienti parte dei premi. Il presidente Ivass Luigi Federico Signorini chiede così ora alle assicurazioni "ritardatarie" di adoperarsi urgentemente e ai consumatori di valutare i comportamenti della propria compagnia. Per Signorini premi sono scesi del 5,5% ma gli oneri relativi ai sinistri sono calati del 20%. Su 2,2 miliardi di euro risparmiati , 800 milioni sono stati restituiti ma con forti differenze fra le compagnie. (ANSA).