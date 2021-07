Borsa: Europa narcotizza timori sul Covid, listini in rialzo

MILANO, 01 LUG - Slancio delle Borse europee che aprono il nuovo semestre in positivo lasciandosi alle spalle i timori sulla variante Delta del Covid. L'indice d'area del vecchio Continente, lo stoxx 600, guadagna un punto percentuale con l'evidenza di finanziari e industriali. Buon passo per l'indice del turismo (+2,2%) dopo i cali recenti così come per le compagnie aeree (+2,5%). Tra le singole Piazze Londra guadagna l'1,15%, Parigi l'1,17%, Francoforte l'1,04%. Milano registra un +1,13%. con la conferma delle evidenze di Cnh (+2,37%), Stm (+1,93%) che ha lanciato un programma di buy back fino a 1,04 miliardi di dollari in tre anni. Mentre Nexi guadagna l'1,49%: da oggi è efficace la fusione transfrontaliera per incorporazione di Nets. Lo spread tra Btp e Bund si avvicina a 103 punti base con il rendimento del decennale italiano allo 0,83%. Sale anche il petrolio con il wti sopra i 74 dollari al barile. Il mercato guarda alla riunione dell'Opec+ che discuterà del tema Iran e probabilmente opterà per un aumento della produzione ad agosto. Sul fronte dei cambi l'euro è in calo a 1,1854 dollari. (ANSA).