Idealservice chiude 2020 in crescita, ricavi +5% Ebitda+25%

UDINE, 01 LUG - L'assemblea dei soci della società cooperativa Idealservice, una delle realtà nazionali di riferimento nel settore dei servizi ambientali e del facility management, ha approvato ieri sera il bilancio 2020, chiuso con un utile netto di 10,6 mln di euro a fronte di un valore della produzione pari a quasi 143 mln e ricavi in crescita del 5% rispetto al 2019. Il Cda ha presentato quest'anno una proposta di ridistribuzione dell'utile ai soci pari a 500.000 euro. Il margine operativo lordo (Ebitda) è pari a 10,3 mln euro, con un incremento del 25% rispetto all'esercizio precedente, mentre il patrimonio netto è passato da 49,6 a oltre 60 mln. Quartier generale a Pasian di Prato (Udine) e sedi in tutta Italia, la Idealservice, come ha annunciato il presidente, Marco Riboli, ha in previsione il "superamento di 200 mln di fatturato nel prossimo triennio". (ANSA).