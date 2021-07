Borsa: Milano sale (+1,19%) con Cnh, Stm, Nexi e banche

MILANO, 01 LUG - Piazza Affari da subito ben intonata con il Ftse Mib che guadagna l'1,19% a 25.370 punti. A dare lo slancio gli acquisti su Cnh (+2,12%) seguita da Stm (+2,11%) che ha lanciato un programma di buy back fino a 1,04 miliardi di dollari in tre anni. Salgono poi Campari (+1,9%), Nexi (+1,54%) mentre da oggi è efficace la fusione transfrontaliera per incorporazione di Nets. Buon passo poi per i bancari con Unicredit che guadagna l'1,73%, Bper l'1,47%, Intesa Sanpaolo l'1,59%, Mps l'1,95% con lo spread tra Btp e Bund è in area 102 punti base. Pochi i titoli in negativo tra questi Unipol (-0,48%) dopo il balzo della vigilia sul rafforzamento delle coop nel capitale. Segno meno anche Diasorin (-0,22%) e e Inwit (-0,32%). Tra altri sotto la lente Safilo che registra un marginale +0,3% dopo il tonfo di ieri sulla decisione di un aumento di capitale. Sugli stessi livelli Autogrill che registra un +0,42%. (ANSA).