MILANO, 01 LUG - Avvio in rialzo per le Borse europee. Francoforte segna un +0,6% con il Dax a quota 15.624 punti. Londra registra un +0,84% con il Ftse 100 a 7.096 punti. Piatta Parigi che è in apertura è a -0,08% con il Cac 40 a quota 6.562 punti. (ANSA).