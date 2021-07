Petrolio: in rialzo, Wti a 73,62 dollari al barile

ROMA, 01 LUG - Avvio di giornata in rialzo per le quotazioni del petrolio:il greggio Wti che ieri aveva superato i 74 dollari per poi ritracciare risale leggermente a 73,61 dollari al barile contro i 73,47 dollari di ieri sera a New York. Anche il Brent cresce leggermente (+0,15%) a 74,73 dollari al barile. (ANSA).