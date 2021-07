ROMA, 01 LUG - Avvio di giornata in rialzo per le quotazioni dell'oro: il lingotto con consegna immediata sale dello 0,4% a quota 1.777 dollari l'oncia.L'oro avvia così il mese in rialzo dopo i netti cali di giugno che hanno segnato una perdita del 7,2% (ANSA).