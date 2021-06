Orlando, blocco licenziamenti fino al 31/10 per il tessile

ROMA, 30 GIU - Per il comparto "più colpito dalla crisi, il tessile e calzaturiero" è in arrivo "una ulteriore proroga fino al 31 ottobre del divieto di licenziare e l'erogazione di ulteriori settimane di cassa Covid. Nello stesso tempo assicuriamo ulteriori 13 settimane di cassa straordinaria per tutte le imprese che non hanno più a disposizione strumenti di integrazione salariale". Così il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, al question time, a proposito del decreto sul tavolo del Consiglio dei ministri. (ANSA).