Ue-19: inflazione a giugno in calo a 1,9%

BRUXELLES, 30 GIU - Inflazione in calo a giugno: secondo la stima flash di Eurostat dovrebbe scendere a 1,9%, dal 2% di maggio. In Italia sale invece dall'1,2% di maggio all'1,3% di giugno. Guardando alle principali componenti, l'energia dovrebbe registrare il tasso annuo più elevato a giugno (12,5%, rispetto al 13,1% di maggio), seguita dai beni industriali non energetici (1,2%, rispetto allo 0,7% di maggio), servizi (0,7%, rispetto all'1,1%) e alimentari, alcolici e tabacco (0,6%, rispetto allo 0,5%). (ANSA).