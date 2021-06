Tribunale Ue respinge ricorso su salvataggio Banca Marche

BRUXELLES, 30 GIU - "La risoluzione di Banca delle Marche da parte delle autorità italiane è stata essenzialmente determinata dal suo stato di dissesto. La Commissione non può essere ritenuta responsabile di aver impedito il suo salvataggio": lo scrive il Tribunale dell'Ue nella sentenza della causa che gli istituti azionisti e obbligazionisti subordinati di Banca delle Marche hanno intentato contro la Commissione Ue che non aveva autorizzato l'intervento del Fondo italiano di tutela dei depositi per ricapitalizzare Banca delle Marche. (ANSA).