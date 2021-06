Borsa: Milano peggiora (-1,2%) con auto e banche

MILANO, 30 GIU - La Borsa di Milano (-1,2%) peggiora, in linea con l'andamento dei listini europei. Su Piazza Affari pesano le auto e le banche. In forte calo Safilo (-14%), con l'aumento di capitale da 135 milioni di euro. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 106 punti base con il rendimento del decennale italiano allo 0,87%. In flessione Pirelli (-2,3%), Cnh e Stellantis (-2,2%). Male anche Autogrill (-2,5%), dopo aver chiuso l'aumento di capitale da 600 milioni di euro. Tra le banche vendite per Intesa e Banco Bpm (-1,9%), Unicredit (-1,6%) e Bper (-0,7%). In rialzo Mps ( +0,3%). Corre Unipol (+4%), con Koru che acquista l'1% del capitale. In terreno positivo anche Mediaset (+0,5%) e Diasorin (+0,2%). (ANSA).