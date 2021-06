Inflazione: Istat, a giugno ferma all'1,3%

ROMA, 30 GIU - A giugno l'inflazione è rimasta ferma all'1,3%, lo stesso livello di maggio scorso. Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel mese di giugno 2021 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra invece un aumento dello 0,1% su base mensile. L'Istat spiega che il carovita è sostenuto ancora prevalentemente dai prezzi dei Beni energetici. Alcuni segnali di lieve ripresa si manifestano però anche in altri comparti merceologici, con i prezzi degli Alimentari lavorati che azzerano il calo registrato a maggio e quelli dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona. (ANSA).