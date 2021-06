Borsa: Milano tiene con Azimut e Mediolanum, debole Nexi

MILANO, 29 GIU - In linea con gli altri listini europei Piazza Affari archivia una giornata piuttosto tranquilla: l'indice Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,52% a 25.357 punti, mentre l'indice Ftse All share è salito dello 0,47% finale a quota 27.804. Nel Vecchio continente la Borsa migliore della giornata è stata Francoforte, sostenuta dai dati dell'inflazione tedesca, con un aumento dello 0,8%, seguita da Londra in crescita dello 0,2% e Parigi dello 0,1%. Piazza Affari ha guardato anche a uno spread in lievissima contrazione tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni a 105 punti base, con un rendimento del prodotto del Tesoro allo 0,87%. In questo clima, tra i titoli principali il migliore è stato Azimut salito del 3,3% finale a 20,95 euro dopo un report positivo di Deutsche bank, con Banca Mediolanum che l'ha seguito a ruota nel comparto del risparmio gestito e una chiusura in aumento del 2,3%. Bene anche Cnh salito di due punti percentuali, con Intesa in aumento dell'1,1% e Tim positiva dello 0,8% dopo una mattinata molto migliore sulle ipotesi di ripresa dei colloqui con Cdp sulla rete unica. Nel settore del credito, fiacche Bper e Banco Bpm entrambe in calo dello 0,8%. Debole Atlantia in ribasso finale dello 0,9% a 15,2 euro, ma vendite più consistenti si sono registrate su Nexi, che ha ceduto l'1,2% anche sui timori di stop del 'cash back'. Fuori dal paniere a elevata capitalizzazione, piatta Monte dei Paschi a 1,16 euro e scivolone del 2,6% per Ferragamo nonostante l'annuncio dell'arrivo del ceo di Burberry, Marco Gobbetti, a cui verranno affidate le redini del marchio fiorentino. Il titolo sconta infatti il timore del mercato che il cambio al vertice, con un manager affermato, rappresenti un tentativo di arrocco della famiglia Ferragamo a scapito di possibili integrazioni con gruppi più grandi. (ANSA).