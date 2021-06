Bombardieri, scelta su licenziamenti non ci soddisfa

MILANO, 29 GIU - "La scelta prospettata dà risposte parziali e non ci soddisfa. Ci sono strumenti che possono evitare i licenziamenti: si può utilizzare la cassa integrazione ordinaria, quella pagata con i soldi dei lavoratori e degli imprenditori, sapendo che per la cassa Covid usata fino a oggi le imprese non hanno speso un solo euro". Lo ha detto il segretario generale della Uil, PierPaolo Bombardieri, nel corso della trasmissione "Agorà estate" su Rai3, alla vigilia dell'incontro con il premier Draghi sul blocco dei licenziamenti. (ANSA).