Ue-19: sale ancora sentimento economico, record da 21 anni

BRUXELLES, 29 GIU - Continua la corsa del sentimento economico (Esi) dopo la crisi pandemica: in rialzo di 3 punti nella Ue e 3,4 punti nella zona euro, a giugno ha toccato rispettivamente quota 117 e 117,9 punti, segnando il record da 21 anni. Lo rileva la Commissione Ue. Anche l'indicatore delle aspettative di occupazione (Eei) è aumentato molto (+1,2 punti a 111,5 in Ue e +1,6 punti a 111,6 nella zona euro), portandosi ai livelli più alti dal novembre 2018. Tra le maggiori economie, l'Esi ha raggiunto "il massimo storico" in Germania (+5 punti) ed è aumentato anche in Italia (+2,1), Paesi Bassi (+1,9) e Francia (+1,3). In calo solo in Spagna (-1,1). (ANSA).